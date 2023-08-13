Tamer Karadağlı... 'MÜDÜR' OLARAK İLK SÖZLERİ; 'KURUMUM ÖN PLANDA!'

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan bu atama sonrası ünlü oyuncuyu tebrik edenler kadar eleştirenler de oldu.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Karadağlı, "Temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

Bu gelişme sonrası Tamer Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncuyu tebrik edenler kadar eleştirenler de var.

"GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPACAĞIM"

Yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil.

Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda" ifadelerine yer verdi.