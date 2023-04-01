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Tamer Karadağlı, kirasını eksik ödediği gerekçesiyle ev sahibiyle davalık oldu

Magazin Haberleri

Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, kirasını eksik ödediği gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. Hakkında icra takibi başlatılan Karadağlı'nın evden tahliyesi için de dava açıldı.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın ev sahibiyle sorunlar yaşadığı ve tarafların mahkemelik olduğu öğrenildi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karadağlı'nın Göktürk'teki lüks bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi'ne dava açıldı. Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı ünlü aktör hakkında kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi de başlattı.

KİRA TESPİT DAVASI AÇTI

Ev sahibi açtığı davada Karadağlı'nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığı ifade edildi ve evi tahliye edene kadar Karadağlı'nın rayiç bedele göre yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açtı.

Tamer Karadağlı, kirasını eksik ödediği gerekçesiyle ev sahibiyle davalık oldu

Tamer Karadağlı, kirasını eksik ödediği gerekçesiyle ev sahibiyle davalık oldu

Tamer Karadağlı, kirasını eksik ödediği gerekçesiyle ev sahibiyle davalık oldu

Tamer Karadağlı, kirasını eksik ödediği gerekçesiyle ev sahibiyle davalık oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Tamer Karadağlı kiracı Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Onur Yener:

Şimdiye kadar kazandıklarıyla bir ev sahibi olamamış mı, TOKİ ye başvursaydı bari...

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Onemli Degil:

Ulkeye bak arkadas New York Merkezi sanki..Ne Hale Geldi.. 25% Nufus Kayit Disi Turlu Firildakliklarla Bol Gelir Ile Yasiyor..55% Gariban Gunluk Yasiyor..20% Zaten Surunuyor..

Cevap Yaz115Yayından Kaldır
Kurt bey:

5.5 kat ne demek . Evmi satın alıyoruz hayırdır.

Cevap Yaz526Yayından Kaldır
500
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