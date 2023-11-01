Tamer Karadağlı... 100. YILA ÖZEL "YÜZÜNDE YÜZLER"!..

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları, cumhuriyetin 100. Yılında iki büyük proje ile seyirci karşısına çıktı.

"100 Yıllık Destan" adıyla Ateş, Savaş, Bayrak adlı üçlemenin ilki olan "100 Yıllık Destan – Ateş" in galası Ankara'da yapılarak sahnelenmeye başlandı. İstanbul AKM Tiyatro Salonu'nda ise önceki akşam "Yüzünde Yüzler" adlı tek perdelik oyunun prömiyeri Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü koltuğuna oturduktan sonra cumhuriyetin 100. yılına yakışır iki proje için kolları sıvayan çiçeği burnunda genel müdür Tamer Karadağlı, projelerin sahnelenmesiyle birlikte büyük bir gurur yaşıyor.

İki ay gibi kısa bir süre içinde hazırlanan "100 Yıllık Destan" adıyla Ateş, Savaş, Bayrak adlı üçlemenin ilki olan "100 Yıllık Destan – Ateş" 29 Ekim'de Ankara seyircisiyle buluşurken, istiklal mücadelesinin 100 yıllık tarihini anlatan "Yüzünde Yüzler" adlı oyun da İstanbul'da AKM Tiyatro Salonu'nda prömiyer yaparak seyircisi karşısına çıktı.

Yönetmenliğini Zafer Karaokay'ın yaptığı ve Berrin Akhasanoğlu, Doruk Nalbantoğlu, Ebru Aytürk Şayan, Fatih Dokgöz, Hakan Güneri, Mehlika Balkan, Metin Belgin, Orhan Kurtuldu, Şebnem Dokurel Topçuoğlu, Tansel Öngel, Tayfun Erarslan ve Yeşim Gül'ün rol aldıkları tek perdelik oyunda oldukça kalabalık bir koro sanatçısı yer alıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ilk projeleri ile gurur duyduğunu belirterek "Yüzünde Yüzler adlı oyunumuz 100. yılımıza özel bir oyunumuz. İddialı oyunlarımızdan biri. Ankara'da da 29 Ekim'de 100 Yıllık Destan – Ateş adlı oyunumuzu sahneledik. İki projede benim göreve geldikten sonra arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız ilk işlerimiz. Gurur duyuyoruz. Aslında bu oyunda bende sahnede olmak istedim.

Ancak yoğun bir iş programımız var bu yoğunluk içinde oyun hazırlıklarında aksama olmasını istemediğim için oyuncu arkadaşlarımın arasında olamadım" dedi. Oyunun yönetmeni Zafer Karaokay ise özellikle çocukların ve gençlerin oyunu izlemelerini tavsiye ederek "Bu oyun yüz yıllık mazimizin ve gerçekten bu ülkenin nasıl kurulduğunun, nice şehitler ve nice gazilerle bu günlere nasıl geldiğinin bir sahiplenmesidir.

Gençler ve çocuklara atalarının yaptıkları işlerin ne kadar değerli olduğunu şiirsel bir dille dramatik olarak anlatımıdır. Yüz yirmi sekiz kişilik bir kadro var sahnede. Danslar, şarkılar ve beden diliyle birinci dünya savaşından başlayarak neredeyse günümüze kadar geliyoruz" dedi.

Oldukça kalabalık bir kadro ile ortaya çıkan oyunun dekor tasarımı Hakan Dündar, yardımcı dekoratör Nur Sinem Mete, kostüm tasarımı Burcu Melek, Bozan ve Dilek Kaplan, ışık tasarımı Önder Arık, müzik Can Atilla, dans düzeni Pınar Ataer, korrepetitör Melikcan Zaman ve Türkü Deyiş Çınar, yönetmen yardımcıları Hüseyin Barış Özkan, Sevi Demirçivi, Şebnem Dokurel Topçuoğlu ve Zeynep Mataracı Bektaş'tan oluşuyor.