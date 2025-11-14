Haberler

Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı Haber Videosunu İzle
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı
Güncelleme:
İstanbul'a dönmeden önce sahilde kahve keyfi yapan Yasemin Yürük, telefonunu denize düşürdü. Cihazını kurtarmak için denize giren Yürük'ün çaresiz arayışı kameralara yansıdı. O anları esprili bir notla sosyal medya hesabından paylaştı.

Yasemin Yürük, İstanbul'a dönmeden önce sahilde kahve keyfi yaparken telefonunu denize düşürdü. Telefonunu kurtarmak için denize giren Yürük, çaresizce yaptığı aramayı arkadaşının kayda aldığı görüntülerle sosyal medyada paylaştı.

"Hepsi" grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, arkadaşıyla sahilde kahve içerken telefonunu denize düşürdü. O anlarda büyük şaşkınlık yaşayan Yürük, hemen denize girerek telefonunu aramaya başladı. Denizin içinde çaresizce telefonunu aradığı anlar, arkadaşı tarafından kayda alındı.

"TELEFONUMU DENİZE DÜŞÜRDÜM!"

Yürük, yaşadığı bu talihsizliği esprili bir dille sosyal medya hesabında paylaştı. Videoya şu notu düştü, "İstanbul'a dönüş öncesi sahilde kahve keyfi yapalım derken telefonumu denize düşürdüm. Arkadaşımın yedek telefonunu aldım. Şifrelerimi hatırlamıyorum!

Teşekkürler ADHD! Arayan ve geri dönmediğim var ise lütfen mesaj atsın.

Haberler.com
