Taha Duymaz'ın ablasından duygulandıran paylaşım: Allah'ım senden razı olsun

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın ölümünün ardından ablasından duygusal bir paylaşım geldi. Kardeşiyle son yedikleri yemeğe anlatan abla, "Allah'ım senden razı olsun iyi kalpli kardeşim. Huzurla uyu. Bu dünyada rahat edemedin orada rahat uyu iyi kalpli kardeşim" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, eniştesi ve halası hayatını kaybetti. Kardeşi acısıyla yıkılan abla Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"ALLAH'IM SENDEN RAZI OLSUN"

Taha'nın, oğluyla oynadığı bir videoyu paylaşan Semiha Duymaz, "Bu ben köydeyken. Annemgilde. 'Taha çok acıktım' dedim. 'Abla yufka aldım. Börek mi yapayım sana baklava mı?' dedi. Son yaptığı ve son yediğim yemeğimiz oldu. Allah'ım senden razı olsun iyi kalpli kardeşim. Huzurla uyu. Bu dünyada rahat edemedin orada rahat uyu iyi kalpli kardeşim. Her şeyim" dedi.

"HAYALLERİ VARDI, HEPSİ BİR ANDA GİTTİ"

Taha Duymaz'ın hedeflerini yazdığı bilgisayar ekranını paylaşan Semiha Duymaz, "Hayalleri vardı. Hepsi, hepsi bir anda uçtu gitti. En kötüsü hiçbir şey yapamamak" ifadelerini yazdı.

TAHA DUYMAZ'IN HEDEFLERİ

Bilgisayar ekranında yer alan Taha Duymaz'ın hedefleri arasında ise "Eğitimimi tamamlayacağım. Aileme güzel bir hayat sunmak için çok çalışacağım. Aşçı olacağım. Ne olursa olsun hep iyi, dürüst bir insan olmaya çalışacağım" yazıyor.