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Survivor yarışmacısı Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı

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Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girip hırsızlık yaptığını duyurdu. Ilıcalı, acil durum aday konseyinin, Poyraz'ın yaptığı hırsızlık nedeniyle toplandığını duyurarak, "Poyraz bir Dominik vatandaşının evine giriyor. Eve bildiğiniz çuvalla giriyor. Ev normal şartlarda silahlı güvenliklerle dolu bir ev. Dominikli ailenin evine girip, evde ne varsa çuvala doldurup yoluna devam ediyor." dedi.

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla hırsızlık yaptığını açıkladı.

"SANA SURVİVOR TARİHİNİN GÖRMEDİĞİ BİR CEZA VERECEĞİZ"

Survivor All Star yarışmasında mavi takımda mücadele eden Yiğit Poyraz, Survivor'ın 56. bölümünde acil durum ada konseyine çıktı. Acun Ilıcalı, acil durum ada konseyi gerçekleştirerek, 'Yıllarca Survivor çektim. Fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı. Ve konunun muhatabı Poyraz! Akıl tutulması yaşadım. Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz.' dedi.

Survivor yarışmacısı Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldıYiğit Poyraz

"SİLAHLI GÜVENLİKLERLE DOLU EVE ÇUVALLA GİRİP NE VARSA ALMIŞ"

Acun Ilıcalı, Poyraz'ın, Dominikli bir ailenin evine girerek yiyecek çaldığını duyurdu. Ilıcalı, "Bugüne kadar aklımı hayalimi durduran, 'Böyle bir şey nasıl olur?' diyeceğim böyle bir olay da hiç olmadı. Akıl tutulması yaşadım. Yaşadık böyle şeyleri ama 'Bu nasıl olur?' diyorum. Konu şu arkadaşlar; Poyraz dere kenarı kamptan çıkarak, ciddi bir mesafe alarak, medeniyetin olduğu alana, bir Dominik vatandaşının evine giriyor. Eve bildiğiniz çuvalla giriyor. Ev normal şartlarda silahlı güvenliklerle dolu bir ev. Dominikli ailenin evine girip, evde ne varsa çuvala doldurup yoluna devam ediyor. Adam normal şartlarda polise gidecek. Polis gelip Poyraz'ı alacak. Normal şartlarda durum bu, biz müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"15 ÖDÜLDEN YARARLANAMAYACAKSIN"

Acun Ilıcalı Poyraz'a verilecek cezaya ilişkin olarak ise, "Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vereceğiz. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, 'Ben de varım' diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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