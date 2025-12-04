Haberler

Survivor şampiyonu Cemal Can askerlik için gün sayıyor

Survivor şampiyonu Cemal Can askerlik için gün sayıyor
Güncelleme:
Sosyal medyanın popüler isimlerinden ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, askerlik sürecine hazırlanıyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bedelli askerlik yapacağını duyuran Canseven, sevk belgelerini aldığını ve hazırlık sürecini takipçileriyle paylaştı.

  • Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bedelli askerlik yapacak.
  • Cemal Can Canseven, askerlik için sevk belgelerini aldı ve hazırlık sürecini sosyal medyada paylaşıyor.
  • Cemal Can Canseven, asker tıraşı oldu ve Haziran'da Manisa/Alaşehir'de askerliğe başlayacağını duyurdu.

Survivor 2020 şampiyonluğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cemal Can Canseven, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak askerlik sürecine dair anlarını sevenleriyle paylaşan Canseven'in heyecanı gözlerden kaçmadı.

Survivor Şampiyonu Cemal Can askerlik için gün sayıyor

ASKERLİK HEYECANI

Canseven, bir süre önce askerliği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapacağını duyurmuştu. Bedelli askerlik kapsamında görev alacağını belirten ünlü fenomen, sevk belgelerini aldığını söyleyerek takipçileriyle hazırlık sürecini paylaşıyordu.

ASKER TIRAŞI SOSYAL MEDYADA

Teslim tarihine sayılı günler kala askere özgü tıraşını olan Cemal Can Canseven, yeni görünümünü Instagram hesabından paylaşarak "geri sayım başladı" mesajı verdi. Fenomen isim, daha önce yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Manisa/Alaşehir, haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım, bana ulaşın" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni dönem için heyecanını saklamayan Canseven'in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

