Survivor Sahra Işık'ın 3 erik için ödediği ücret şoke etti

Daha önce Survivor'da yarışan ve sonrasında sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Sahra Işık, 3 tane erik için ödediği ücreti sosyal medyadan paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaşımda bulunan Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti bebek beklediklerini duyurmuştu. Sahra Işık paylaştığı videoya, "Bebek geliyor" notunu düşmüştü.

Takipçilerine verdiği müjdeden sonra büyüyen karnını gösteren Işık, canının erik çektiğini söyledi.

ÜÇ ERİK İÇİN 350 TL ÖDEDİ

Sahra Işık, paylaştığı videoda "Oğlum seni uyarıyorum, rica ediyorum. Canın erik falan çekmesin" sözlerini sarf ederek 3 erik için ödediği ücreti gösterdi.

Işık'ın, "Şaka mı bu?" yazdığı market fişinde 3 erik için 350 TL ödediği görüldü.