Sahra Işık trafik kazası geçirdiğini duyurdu
Survivor yarışmasıyla tanınan ve geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Sahra Işık, trafik kazası geçirdi. Arabasının son halini sosyal medyada paylaşan Işık, "Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem beğeninin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar" ifadelerini kullandı.
2025 yılında Survivor'a katılıp katılmayacağı merak edilirken hamile olduğunu duyuran Sahra Işık, korkuttu. Gittikleri Umre'de çocuk sahibi olacağının müjdesini veren Işık, trafik kazası geçirdi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Ünlü isim trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Arabasının son halini sosyal medya hesabından paylaşan Işık, "Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem beğeninin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun." ifadelerini kullandı. Işık'a çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları atıldı.