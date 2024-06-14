Eski Survivor yarışmacılarından Sahra Işık, finale çakarlı araçla gitti

Aylardır devam eden Survivor All Star, dün akşam yapılan muhteşem finalle bitti. Finale katılan eski yarışmacılardan Yağmur Banda, Damla Can ve Sahra Işık'ın çakarlı araç kullanması tepki çekti.

"ÇAKAR DEYİNCE BEN"

3 eski yarışmacı, bir erkeğin kullandığı çakarlı araçla finale yapıldığı yere gitti. Aracın önünde oturan Sahra Işık, arabaya takılan siren ve çakarı kullanarak diğer şoförlerden yol istedi. O anları Instagram'dan yayınlayan yarışmacılardan Sahra'nın "Devam et, Survivor finale devam et" demesi de dikkat çekti. Videoyu yayınlayan Sahra Işık, paylaşımına "Çakar deyince ben" notunu ekledi.

TEPKİ ÇEKTİ

Işık ve diğer yarışmacıların çakarlı araçla gezmeleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isimlerin çakarlı araçta olmalarına tepki gösteren kullanıcılar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulundu.

İşte videoya gelen bazı yorumlar...