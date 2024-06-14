Üye Girişi
Haberler

Eski Survivor yarışmacılarından Sahra Işık, finale çakarlı araçla gitti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, dün akşam yapılan finale çakarlı araç ile gitti. Yağmur Banda ve Damla Can'ın da olduğu araçta sürekli siren çalan Işık, "Devam et, Survivor finale devam et" dedi.

Aylardır devam eden Survivor All Star, dün akşam yapılan muhteşem finalle bitti. Finale katılan eski yarışmacılardan Yağmur Banda, Damla Can ve Sahra Işık'ın çakarlı araç kullanması tepki çekti.

"ÇAKAR DEYİNCE BEN"

3 eski yarışmacı, bir erkeğin kullandığı çakarlı araçla finale yapıldığı yere gitti. Aracın önünde oturan Sahra Işık, arabaya takılan siren ve çakarı kullanarak diğer şoförlerden yol istedi. O anları Instagram'dan yayınlayan yarışmacılardan Sahra'nın "Devam et, Survivor finale devam et" demesi de dikkat çekti. Videoyu yayınlayan Sahra Işık, paylaşımına "Çakar deyince ben" notunu ekledi.

Survivor Finalinde Çakarlı Araç Kullanımı Tepki Çekti

TEPKİ ÇEKTİ

Işık ve diğer yarışmacıların çakarlı araçla gezmeleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isimlerin çakarlı araçta olmalarına tepki gösteren kullanıcılar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulundu.

İşte videoya gelen bazı yorumlar...

Eski Survivor yarışmacılarından Sahra Işık, finale çakarlı araçla gitti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Sahra Işık Damla Can Sahra Televizyon Magazin Haberler

Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında

Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında

 AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa

AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa

 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

 Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
500

Yorumlar (4)

Aslan41:

nerede boş insan var gerçek sanatçıdan daha ünlü oluyor

349
0
yanıtYanıtla
Barış O. B.:

kendisine çakarlamışlardır :)

17
0
yanıtYanıtla
Abdullah KARAMAN:

Bu kadar ünlüleri koruyan bir devlet yönetimini görmedim. işin tuhaf kısmı ünlülerin çoğu bunlara oy da vermiyor.

7
0
yanıtYanıtla
Selahattin Gurbuz:

Emniyet gariban olsa tepesine biner cezayı yazar bakalım bunlara ne olcak

3
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title