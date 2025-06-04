Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Haber Videosu

Survivor All Star'ın 2 Haziran bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Daha önce lüks villa dolandırıcılığı ve silahla yaralama suçlamalarıyla gündeme gelen Hikmet, kişisel sebeplerle yarışmadan ayrıldığını duyurdu. Hikmet'in nereye gittiği ise sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı. Hikmet'in Londra'ya gittiği ortaya çıktı.

TV8'in sevilen yarışma programlarından Survivor All Star'ın 2 Haziran günü ekrana gelen bölümünde beklenmedik bir gelişem yaşandı ve Survivor Hikmet'in yarışmadan ayrıldığı duyuruldu.

ARKADAŞLARIYLA VEDA ETMEDEN AYRILDI

İkinci bireysel dokunulmazlık yarışına katılan yarışmacılara seramonide Murat Ceylan açıklamalarda bulundu. Ceylan, Hikmetin ayrılığına ilişkin, "Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı. Ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek. Vedalaşmaya gelemeyecek arkadaşlar. Önemli dönemlerdi, son dönemlerdeydi. Maalesef bu sebeplerden dolayı biz de Hikmet'in bu isteğini konuşmamız sonucunda kabul ettik. Kabul etmek zorunda kaldık. Sakatlık dışı olan herhangi bir ailevi, ciddi, kişisel konularda bizler burada anlayış göstermek zorundayız. Sonuçta sizlerin de birer hayatı var ve alınacak olan kararlara da bizler ekip olarak saygı duymak zorundayız. Ve bu talepten sonra da telefon görüşmesinin ardından Hikmet bizlere gelerek böyle bir ricada bulundu. Bizler de tabi ki konu kendisini ve ailesini ilgilendirdiği için, özel hayatı ile ilgili olduğu için kabul etmek durumunda kaldık."

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

TUTUKLANACAĞI İÇİN Mİ AYRILDI?

Survivor Hikmet Tuğsuz, Survivor'da finale sayılı zaman kala ayrılık kararı aldı. Survivor Hikmet'in iki farklı suçlamadan gözaltı kararı olduğu gündeme gelmişti. 45 milyon TL'yi bulan lüks villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamalarından gözaltına alınarak cezaevi sürecinin başlayacağı ifade edildi. Konuya dair taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ OYUNUNDA ELEŞTİRİLMİŞTİ

2025 Survivor yarışmasında 24 saatlik Türkiye'ye dönüş oyununda da tavrı dikkat çekimiş ve oyunu bilerek kaybettiği iddiaları sosyal medyada yayılmıştı.

SOLUĞU LONDRA'DA ALDI

Türkiye'ye girer girmez tutuklanacağı belirtilen Hikmet'in nereye gittiği belli oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hikmet Tuğsuz'un, "Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra'ya değerli kardeşim 'Koca Hüseyin'in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin'e hediye ediyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Kaynak: Haberler.com / Magazin
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bak sen nereye gitmiş kim bu dallamasyon

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSERHAT KOCAKAYA:

suçluyu kayırma yardım yataklık olmuyor mu acun medya?

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Dünyanın en gereksiz adamı.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuharremsahin1:

Habertürk bunun yerine hayvanlarla alakalı bi haber yapsaydınız , haberlerinizin yarısı boş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma' iddiası

YÖK'ten İstanbul Üniversitesi rektörüne soruşturma! Suçlamalar vahim
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça

Yok böyle acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi

İlk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ata Demirer verdiği kilolarla gündemde

Görenler tanımakta zorlandı! Tatildeki hali şaşırttı
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti

Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı

Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.