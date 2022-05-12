Survivor'dan gelir gelmez normal hayata hızlı giriş yaptı! Berna Keklikler'den banyo pozu

Survivor, bu sene de oldukça kıyasıya geçti. Yarışmaların ortalarına kadar gelen isimlerden biri de Berna Keklikler oldu. Fakat Keklikler, geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda etti.

DERİN DEKOLTELİ PAYLAŞIM

Sosyal medyada 400 bine yakın takipçisi olan Survivor yarışmacılarından Berna Keklikler'in bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu.

DİŞ FIRÇALARKEN ÖZÇEKİM YAPTI

Diş fırlarken banyoda paylaşım yapan ve beyaz elbisesiyle görenleri mest eden Keklikler, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı.

İşte Keklikler'in o pozu:

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