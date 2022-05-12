Survivor'dan gelir gelmez normal hayata hızlı giriş yaptı! Berna Keklikler'den banyo pozu
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Survivor 2022 All Star'dan elenen ve İstanbul'a dönen ünlü isim Berna Keklikler, normal hayata hızlı giriş yaptı. Keklikler, banyoda çekildiği dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Survivor, bu sene de oldukça kıyasıya geçti. Yarışmaların ortalarına kadar gelen isimlerden biri de Berna Keklikler oldu. Fakat Keklikler, geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda etti.
DERİN DEKOLTELİ PAYLAŞIM
Sosyal medyada 400 bine yakın takipçisi olan Survivor yarışmacılarından Berna Keklikler'in bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu.
DİŞ FIRÇALARKEN ÖZÇEKİM YAPTI
Diş fırlarken banyoda paylaşım yapan ve beyaz elbisesiyle görenleri mest eden Keklikler, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı.
İşte Keklikler'in o pozu:
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