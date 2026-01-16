Haberler

Survivor'da eleme düellosunda Seren Ay Çetin'e kaybeden Dilan Çıtak yarışmaya veda etti; veda konuşmasında Acun Ilıcalı'ya teşekkür eden Çıtak'ın "Keşke Acun Ilıcalı amcam olsa" sözleri gündem oldu.

  • Dilan Çıtak, Survivor yarışmasında Seren Ay Çetin'e karşı kaybederek elendi.
  • Dilan Çıtak, Acun Ilıcalı'nın kendisini projeye dahil etmesi nedeniyle minnettar olduğunu ifade etti.
  • Dilan Çıtak, yaşadığı süreçler nedeniyle bazı organizasyon şirketlerinin kendisini listelerinden çıkardığını ve konserlerinin iptal edildiğini söyledi.

Survivor'da kırmızı ve mavi takımın ödül oyunu mücadelesinin ardından eleme düellosu heyecanı yaşandı. Düelloda Seren Ay Çetin'e karşı kaybeden Dilan Çıtak, adaya veda ederek yarışmaya veda eden isim oldu.

ÖDÜL OYUNU SONRASI ELEME DÜELLOSU

Yarışmada kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Günün sonunda ise eleme düellosu oynandı. Eleme düellosunda Seren Ay Çetin ile karşılaşan Dilan Çıtak, mücadeleyi kaybederek Survivor'a veda etti. Böylece Çıtak'ın Survivor serüveni sona erdi.

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu

"KEŞKE ACUN ILICALI AMCAM OLSA"

Veda konuşmasında duygusal anlar yaşayan Dilan Çıtak, Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek yaşadığı süreç nedeniyle konserlerinin iptal edildiğini ve bazı organizasyon şirketlerinin kendisini listelerinden çıkardığını söyledi. Ilıcalı'nın "korkusuzca" kendisini projeye dahil ettiğini belirten Çıtak "Birçok organizasyon şirketi yaşadığım süreçlerden dolayı beni listelerinden çıkardı, konserlerim iptal oldu. Ama Acun Ilıcalı korkusuzca beni bu projeye dahil etti. O yüzden size minnettarım. Çünkü biliyorum ki çok iyi bir kız babasısınız… Ben hep derim, 'Keşke Acun Ilıcalı amcam olsa' diye. O yüzden burada olmaktan çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum bana bir Dilan olarak sahip çıktığınız için. Teşekkür ederim. Umarım tekrar yollarımız kesişir" ifadelerini kullandı.

HAYAT HİKAYESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Çıtak, yarışmanın önceki bölümlerinde hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğulmuş, küs olduğu babası İbrahim Tatlıses'e göndermelerde bulunmuştu. "İnsanlar sanıyor ki benim arkamda biri var… Ama tam tersi; o birileri yüzünden hak ettiğim yere gelemedim" diyen Çıtak, kendi kimliğiyle var olma mücadelesi verdiğini, müzik kariyerinde dışlanmışlık ve zorluklar yaşadığını da anlatmıştı.

