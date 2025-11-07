Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Pişmanlık yaşayan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı

Survivor 2025 yarışmacısı Efecan Dianzenza, Yağmur Banda ile yaşadığı iddia edilen yasak aşk sonrası 16 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı. Aylar süren sessizliğini bozan Dianzenza, büyük pişmanlığını dile getirirken, eski eşi Duygu Çavdar'a şarkı yazarak gündeme geldi.

YASAK AŞK İDDİASINDAN BOŞANMAYA UZANAN SÜREÇ

Survivor 2025 yarışmacısı Efecan Dianzenza, yarışma sürecinde Yağmur Banda ile yaşadığı öne sürülen yasak aşk nedeniyle gündeme gelmişti. Söz konusu iddiaların ardından eşi Duygu Çavdar, evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. 16 yıllık birliktelik bu gelişmeyle noktalanmış, Dianzenza ise uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmamıştı.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASINI YAPTIM"

Aradan geçen ayların ardından sessizliğini bozan Efecan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti. Pişmanlığını açıkça dile getiren eski yarışmacı, geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı, "Canımdan çok sevdiğim kadını ve 16 yıllık birlikteliğimizi kendi ellerimle yıktım. Hayatımın hatasını yaptım."

DUYGU'YA ŞARKIYLA MESAJ VERDİ

Efecan Dianzenza'nın yaptığı paylaşımlar bununla da sınırlı kalmadı. Eski eşi Duygu Çavdar'a olan duygularını bu kez bir şarkıya dönüştürdü. Sözleri kendisine ait olan parçayı sosyal medya hesabından paylaşan Dianzenza, gönderisine "Çıktı gözbebeğim" notunu düştü.