Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
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Survivor 2025'te yarışan Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda'nın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Yarışmadaki yakınlaşma sonrası 8 yıllık evliliğini bitiren Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza, "Bir kızım var, konuşmak istemiyorum" sözleriyle sessizliğini bozdu

Survivor 2025 yarışmacılarından Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda'nın yakınlaşması magazin gündeminin merkezine oturdu. Yarışma sırasında ikili arasında romantik bir ilişki başladığı yönündeki iddialar, sosyal medyaya düşen samimi görüntülerle alevlendi. Özellikle fanlar tarafından paylaşılan kareler sonrası "yasak aşk" söylentileri hızla yayıldı.

YAĞMUR BANDA İDDİALARI YALANLADI

İddiaların ortaya çıkmasının ardından gözler evli ve bir çocuk babası olan Efecan Dianzenza'ya çevrildi. Dianzenza sessizliğini korurken, Yağmur Banda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı. Banda, "Ortaya atılan aşk iddiaları asılsızdır. Yarışmada herkesle eşit mesafedeydim" ifadelerine yer verdi.

Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

BOŞANMA KARARI GELDİ

Tartışmalar sürerken, Efecan Dianzenza'nın 8 yıllık eşi Duygu Dianzenza ile evliliği sona erdi. Tarafların karşılıklı anlaşarak boşandığı açıklandı. Efecan Dianzenza'nın avukatı, dün sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, karşılıklı evlilik birliklerini sonlandırma kararı almış ve bugün boşanmışlardır.

Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

DUYGU DİANZENZA'DAN DUYGUSAL VEDA

Boşanmanın ardından Duygu Dianzenza, kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. 16 yıllık birlikteliğin sona erdiğini ifade eden Dianzenza, şu açıklamada bulundu, "Efecan Dianzenza ile olan 16 yıllık ilişkimiz, 8 yıllık evliliğimizi bugün resmen sonlandırdık. Tekrar ve son kez belirtmek isterim ki bir kızım olduğu için konuşmak istemiyorum. Desteklerinize minnettarım."

Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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