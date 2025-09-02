Survivor'da sakatlanmıştı! Nagihan Karadere bıçak altına yattı

Sevilen yarışma programı Survivor ile geniş kitleler tarafından tanınan eski milli atlet Nagihan Karadere, 2024 yılında katıldığı Survivor macerasında sık sık sakatlıklar yaşamıştı. Yarışmadan elenmesinin ardından Türkiye'ye dönen Karadere, geçirdiği ön çapraz bağ yırtığı ve dış menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olmuştu.

AMELİYAT OLDU

Ancak yaşadığı sağlık sorunları bununla da sınırlı kalmadı. Survivor sürecinde yaşadığı sakatlıkların etkilerini hala hissettiğini belirten Karadere, bir kez daha ameliyat masasına yattı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sedyede olduğu anları yayınlayan ünlü sporcu, operasyon haberini takipçileriyle duyurdu.

"ZORLU BİR SÜREÇ GEÇİRİYORUM"

Sağlık durumuna dair bilgi veren Karadere, "Yarışma boyunca çok ciddi sakatlıklar yaşadım. Bunların etkilerini hala taşıyorum. Zorlu bir süreçten geçiyorum ama kısa zamanda ayağa kalkacağım" sözleriyle moral verdi.

Eski milli atlet, daha önceki operasyonların ardından uzun süre tedavi görmüş ve Survivor'daki mücadelesi boyunca azmiyle dikkat çekmişti. Sevenleri ise Karadere'ye sosyal medyada destek mesajları göndererek geçmiş olsun dileklerini iletti.