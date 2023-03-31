Survivor'da Ertuğ, Asena'ya vurdu! Şiddeti görünce çılgına dönen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Diskalifiye edilsin

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan iletişim oyununda kaybeden Ertuğ, yanından geçen Asena'nın karnına vurdu. Bir anlık refleksle vurduğunu söyleyen Ertuğ, Asena'dan özür dilerken görüntüler tepki çekti. Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın ise Acun Ilıcalı'ya seslenerek Ertuğ'un diskalifiye edilmesi gerektiğini söyledi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam 54. bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın iletişim oyununda ise Asena ve Ertuğ arasında beklenmedik bir olay yaşandı.

"ÖNCE BANA KÜFREDİYORSUN SONRA KADINA VURUYORSUN"

İletişim oyununda sayı kaybeden Ertuğ, yanından geçen Asena'nın karnına vurdu. Ertuğ'un Asena'ya vurduğunu gören Nefise, takım arkadaşına sahip çıktı. Ertuğ'a sert çıkan Nefise, " Önce bana küfür ediyorsun, sonra kadına vuruyorsun. Bu ne? " dedi. Yaptığının doğru olmadığını kasıtlı yapmadığını belirten Ertuğ ise Asena'dan özür diledi. Asena ise Ertuğ'un bu hareketi kasıtlı olarak yaptığını söyledi. Kırmızı takımda yarışan Asena Demirbağ, olay sonrasında karşı takımdan Ertuğ'un kendisine vurmadığını söyleyen yarışmacılara, "Vurmadı diyordun. Yaptığı şeyi sana göstereyim mi?" diyerek tepki verdi.

DEMET AKALIN'DAN DİSKALİFİYE ÇAĞRISI

Uzun yıllardır sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın da Asena ve Ertuğ arasında yaşananlara sessiz kalamadı. Ünlü sanatçı, Survivor'dan bir görüntünün paylaşıldığı videoya yorum yaparak Acun Ilıcalı'ya sesledi. Asena'nın daha önce Merve'nin saçını çektiği için 6 ödül cezası aldığını hatırlatan Akalın "Saçını çekti diye kıza 6 ödül ceza verdiniz. Karın boşluğuna vuruyor kızın ya ne güzel dünya oh. Acun Ilıcalı diskalifiye. Yeter bu çocuğun yaptıkları" dedi.