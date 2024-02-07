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Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan olay belli oldu! Nagihan Karadere başrolde

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Survivor'ın son bölümünde Nefise, Aleyna ve Nagihan arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Nagihan'ın Aleyna Kalaycıoğlu'na gerçekleştirdiği fiziksel temas Ada Konseyi'nde Acun Ilıcalı'yı adeta çıldırttı. Olay sonrası Acun Ilıcalı, sandalyeye devirerek, "Bu kıza yaptıklarınız oldu mu şimdi? Kahkahalar atıyorsunuz, yarışmacı bir kızı ağlattınız. Bu programda sizin hakkınızda kimse konuşmayacak mı? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz. Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size" dedi.

Survivor All Star'ın son bölümünde yaşananlar Acun Ilıcalı'yı çıldırttı. Sandalyeyi deviren Ilıcalı,"Bu kıza yaptıklarınız oldu mu şimdi? Kahkahalar atıyorsunuz, yarışmacı bir kızı ağlattınız. Bu programda sizin hakkınızda kimse konuşmayacak mı? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz. Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'ün 27. bölümüne Ada Konseyi'nde yaşanan gerilim damga vurdu. Konseyde Nefise, Aleyna ve Nagihan arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

NAGİHAN, ALEYNA'YI SERT BİR ŞEKİLDE İTTİ

Nagihan "Bütün erkekleri dolduruyorsun" deyince Aleyna "Neyi dolduruyorum, takımı ilk satan sensin" dedi. Daha sonra Nagihan "Ya sus be sus, sarı yılan" diyerek Aleyna'yı sert bir şekilde itti.

Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan olay belli oldu! Nagihan Karadere başrolde

ACUN ILICALI ÇILDIRDI

Olay sonrası Acun Ilıcalı adeta çıldırdı. Ilıcalı, "Bu kıza yaptıklarınız oldu mu şimdi? Kahkahalar atıyorsunuz, yarışmacı bir kızı ağlattınız. Durun diyorum duramıyorsunuz. Hepimize yazıklar olsun. Böyle bir şey olur mu ya. Oy kullanırken kızı itiyorsun. Bu programda sizin hakkınızda kimse konuşmayacak mı? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kız ağlayarak gitti şimdi. Ne istiyorsunuz, kavga mı kaos mu ne istiyorsunuz" diyerek sandalyeyi devirdi.

Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan olay belli oldu! Nagihan Karadere başrolde

"RAHAT DURULAMIYOR MU BU PROGRAMDA?"

Ilıcalı "Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size. Kendinizden başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Bana onu dediler bana bunu dediler... Normal duramıyor musunuz? Hakaret etmeden bir hayat yok mu? Tamam abi herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın" dedi ve programı yarıda kesti.

Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan olay belli oldu! Nagihan Karadere başrolde

NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Yeni bölümün fragmanında Acun Ilıcalı'nın Nagihan'la konuştuğu görülüyor. Ilıcalı, "Kendin dayanamadın. Dayanamıyorsun da. Çok güzel birliktelik yaşadık. Yıllarca da güzel birlikteliğimiz oldu. Tadını kaçırmadan... Neyi bekliyorsun? Her dakika olay çıkaracaksın, biz de tamam mı diyeceğiz?" derken Nagihan'ın ise tek başına konseyden ayrıldığı görülüyor. Fragman sonra Nagihan'ın diskalifiye edildiği iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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