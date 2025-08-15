Survivor Berkan Karabulut ve Miss Turkey güzeli Lale Onuk bu akşam evleniyor

Güncelleme:
Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut, Miss Turkey güzeli Lale Onuk ile bugün dünyaevine giriyor. Geçtiğimiz günlerdeki görkemli kına gecesinde Onuk'un şıklığı ve çiftin mutluluğu dikkat çekmiş, sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut, Miss Turkey güzeli Lale Onuk ile bu akşam evleniyor. Çift, geçtiğimiz günlerde aile ve dostlarının katıldığı görkemli bir kına gecesi düzenlemişti. Şıklığı ve samimi atmosferiyle hafızalara kazınan gecede, Lale Onuk'un yaptığı kıyafet değişiklikleri davetlilerden tam not almış, çiftin mutluluğu sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

2020 Survivor'daki başarısını 2022 All Star sezonunda da sürdüren Karabulut, 2018 Miss Turkey finalisti olan Onuk ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Yarışmada Türkiye'nin en güzel 20 ismi arasına giren Onuk, bu akşamki düğünle özel hayatında yeni bir sayfa açacak.

2018 Miss Turkey yarışmasında Türkiye'nin en güzel 20 finalisti arasında yer alan Onuk, o yılın birincisi Şevval Şahin'in ardından adını duyurmuştu. Bugün ise çift, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
