Evlilik yolunda ilk adımı atan Survivor Ayşe Yüksel'den romantik paylaşım

Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel, yarışmada elde ettiği dördüncülüğün ardından sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya başladı.

Yüksel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sevgilisi Sercan Saray'dan evlilik teklifi aldığını duyurmuş ve "Evet dedim" sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.

Uzun süredir birlikte olan çift, romantik anlarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Saray, Maldivler'de sevgilisine sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Yüksel ise o anlara ait görüntüleri kişisel Instagram hesabından yayımlayarak hayranlarına duygu dolu dakikalar yaşattı.