Haberler

Evlilik yolunda ilk adımı atan Survivor Ayşe Yüksel'den romantik paylaşım

Evlilik yolunda ilk adımı atan Survivor Ayşe Yüksel'den romantik paylaşım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Evlilik yolunda ilk adımı atan Survivor Ayşe Yüksel'den romantik paylaşım
Haber Videosu

Survivor 2025 sezonunda dikkat çeken isimlerden biri olan Ayşe Yüksel, sevgilisi Sercan Saray'dan aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medya hesabından paylaştı. Maldivler'de gerçekleşen sürpriz anlarda "Evet" diyen Yüksel, duygusal ve romantik kareleri takipçileriyle buluşturdu.

Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel, yarışmada elde ettiği dördüncülüğün ardından sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya başladı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Survivor Ayşe Yüksel'den romantik paylaşım

Yüksel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sevgilisi Sercan Saray'dan evlilik teklifi aldığını duyurmuş ve "Evet dedim" sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Survivor Ayşe Yüksel'den romantik paylaşım

Uzun süredir birlikte olan çift, romantik anlarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Saray, Maldivler'de sevgilisine sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Yüksel ise o anlara ait görüntüleri kişisel Instagram hesabından yayımlayarak hayranlarına duygu dolu dakikalar yaşattı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanserle savaşan Gül Onat Duman: Cehennemi yaşadım

Kanserle savaşan ünlü oyuncudan yürek burkan itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.