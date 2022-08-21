Survivor Ayşe'nin yatakta geceliği ile verdiği poz, takipçilerini fena kızdırdı

İsmini Survivor yarışmasıyla duyuran Ayşe Yüksel'in yatakta geceliğiyle verdiği poz, takipçilerini kızdırdı. Yüksel'in takipçileri pozu beğenmediklerini dile getirdi. Ancak bir grup takipçisi ise yorumlarıyla yarışmacıya destek verdi.

Survivor'un bitmesinin ardından bu sefer de yarışmacıların sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar gündem olmaya başardı. Yarışmacılar arasında yer alan Ayşe Yüksel'in geceliği ile yaptığı paylaşım ise takipçilerini iki ayrı fikre sevk etti.

YARIŞMADA 4'NCÜ OLMUŞTU

SMS oylamasıyla elenen yarışmacı Survivor All Star 2022'nin 4'üncüsü olmuştu. Yarışmanın bitmesiyle Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, daha çok gündeme gelmeye başladı. Ayşe Yüksel ilk olarak Survivor 2021 sezonunda gönüllüler takımında yarıştı ve yarışmayı 3'üncü olarak tamamladı.

TENİS ANTRENÖRLÜĞÜ YAPIYOR

22 yaşındaki yarışmacı, 4 yıldır tenis antrenörlüğü yapıyor. Esmer güzeli yarışmacı Ayşe, iddialı pozlarını paylaşmaktan çekinmiyor. Güzel yarışmacının, sosyal medyada 694 bin takipçisi var. Survivor Ayşe'nin son paylaşımı sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

POZU TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Survivor Ayşe bikinisini giydi, yatağa oturdu. Yatakta cesur poz veren yarışmacı, o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaştığı o poz sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri pozunu cesur ve güzel buldu, kimileriyse Ayşe'ye bu pozların yakışmadığını söyledi.

İşte çok konuşulan o poz: