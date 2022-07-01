Survivor All Star Şampiyonu Nisa Bölükbaşı'na Olay Gönderme! - Haberler

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Survivor All Star Şampiyonu Nisa Bölükbaşı'na Olay Gönderme!

Snob Magazin - Magazin
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Survivor All Star Şampiyonu Nisa Bölükbaşı'na Olay Gönderme!

Survivor All Star'dan elenen Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa Karacakaya'nın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Karacakaya'nın kardeşi Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'na yaptığı göndermeyle gündem oldu. İşte detaylar...

Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkı yenmişti" diyerek gündem yarattı.

Batuhan Karacakaya'nın annesine yanıt veren Acun Ilıcalı, "Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir?" dedi.

ABLASI DA İSYAN ETTİ

Bu kez Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa Karacakaya isyan etti. Melisa Karacakaya'nın hedefinde Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı vardı.

"KEŞKE ABİM DE YATSAYDI!"

Melisa Karacakaya açıklamasında, "Üzüldüğüm tek şey keşke abim bu kadar emek vermeseydi o da yatsaydı. Oy atan destek olan herkesten Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Melisa Karacakaya'nın isim vermeden Nisa Bölükbaşı'na gönderme yapması gözlerden kaçmadı.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak Diriliş Ertuğrul adlı dizide rol alan Batuhan Karacakaya, şimdilerde Survivor 2021'de yarışıyor.

Snob Magazin / Magazin

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