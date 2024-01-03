Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz: Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Dün 2. bölümü yayınlanan All Star'ın konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bugün oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takımı Kolombiya'ya götüreceklerini söyledi.

"ALL STAR'I ANCAK BÖYLE ŞAŞIRTABİLİRDİK"

Ada konseyinde yarışmacılara büyük sürprizi açıklayan Acun Ilıcalı, "Sürprizleri severiz. Ödülü kazanan takımı Kolombiya'ya götürüyoruz. Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Seyahati kazanan takım 2 gün boyunca Kolombiya'da olacak. Bir takım, Survivor tarihinin uzun ödüllerinden birini daha ilk haftadan yaşayacak. All Star'ı anca böyle şaşırtabiliriz dedik. Tahmin ediyorum ki başardık" dedi. Ilıcalı'nın sürprizi karşısında ağızları açık kalan yarışmacılar, sevinçten yerinde duramadı.

Survivor All Star'ın ilk eleme adayı Kırmızı takım yarışmacılarından Doğukan olmuştu. Dün akşam oynanan oyunu kaybeden Mavi takımın eleme adayı ise Yaman oldu.