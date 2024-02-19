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Survivor All Star'da tansiyon düşmedi: Sema, Seda ve Pınar arasında kavga çıktı

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Tansiyonun düşmediği Survivor All Star'da Pınar ve Sema arasında kavga çıktı. Pınar, yarışmaya yeni dahil olan Sema'ya "Lohusa" benzetmesi yapınca ikizi Seda da öfkeden deliye dönerek kavgaya dahil oldu. İkizini sakinleştirmeye çalışan Seda, "Ben ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Erkek yarışmacıların birbirine girdiği yarışmada Pınar, Sema ve Seda arasında da tartışma çıktı.

"LOHUSA YATAĞINDAN ÇIKMIŞSIN"

Dokunulmazlık oyununda seçme yapıldığı esnada yarışmaya sonradan dahil olan Sema'ya tepki gösteren Pınar, "Teyze, kafana bir tane şuraya fiyonk bağlayalım, lohusa yatağından çıkmış gelmişsin" dedi. Pınar'ın sözlerine "Sana ne Pınar, beni bilen biliyor" cevabını veren Sema Pınar'ın üzerine yürüdü. İkili arasındaki tartışma uzayınca Sema sinirden ağladı.

Survivor All Star'da tansiyon düşmedi: Sema, Seda ve Pınar arasında kavga çıktı

SEDA TEHDİTLER SAVURDU

İkizi Sema'nın ağladığını gören Mavi takım yarışmacısı Sema da kavgaya dahil oldu. İkizine bağıran Pınar'a bağırarak üstüne koşan Seda'yı yarışmacılar tutmakta zorlandı. Sercan'ın müdahalesiyle uzaklaştırılan Seda "Kardeşimle böyle konuşamaz" diye bağırdı. İkizinin yanına giden Seda, Pınar için "Ben ona göstereceğim. Bakalım nasıl yarışmacıymış çıksın benim karşıma göstersin. O senin 20 günde roket gibi olacağını bildiği için seçme yapmanı istemiyor. Ben ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'da tansiyon düşmedi: Sema, Seda ve Pınar arasında kavga çıktı

Survivor All Star'da tansiyon düşmedi: Sema, Seda ve Pınar arasında kavga çıktı

Survivor All Star'da tansiyon düşmedi: Sema, Seda ve Pınar arasında kavga çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Sema Aydemir Acun Ilıcalı Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

haksız mıyım:

lan şu gereksiz programla ilgili aynı anda 3 haber yapmışsınız. çok mu mühim hangi işe yaramazın hangisini ısırdığı, tırmaladığı. bu mu memleketin, insanımızın günde mi?

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1
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Tutankamon Hoca:

3 haberide okuyup birde yorum yazmışsın demeki senin icin gereksiz değilmiş

yanıt3
yanıt1
Altay Bozkurt:

SEDAYI BIRAKSALAR PINARIN ICINDEN GECECEK !!! : ))

6
1
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YİĞİT TÜRKALP:

bu kadar beyinsizin olduğu bu iğrenç programı neden izler insanlar.anlamam ki.....

2
0
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