Survivor All Star'da dans şov! Ogeday performansıyla ağızları açık bıraktı

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2024 All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde eğlenceli anlar yaşanacak. Her bölümde kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar bu sefer danstaki yeteneğini gösterecek. Dans yarışmasında hünerlerini sergileyen Ogeday ise kıvraklığıyla dikkatleri üzerine çekti.

OGEDAY KURTLARINI DÖKÜYOR

Survivor All Star'ın 23. bölümünde yarışmacılar, dansçılar eşliğinde oynayacak. Yarışmada Seda Martılar şarkısında döktürürken Ersin Korkut da halay çekecek. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada Sercan'ın performansına sessiz kalamayan Acun Ilıcalı, "Mimikleri ve özgüveni şaşırtıcı, etkiliydi. Daha çok sahnede değil de barda dans ediyor gibiydi" ifadelerini kullanıyor.

Merve'nin Roman havasında kurtlarını döktüğü gecede Ogeday da Ankara oyun havasında göbek attı. Ogeday'ın kıvraklığı ve figürleri ise görenlerin ağzını açık bırakıyor. Ogeday'ın kurtlarını döktüğü anlarda diğer yarışmacılar da eğlenceli anlar yaşıyor.