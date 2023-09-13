Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Turabi, rakiplerine meydan okudu

Survivor 2024 All Star kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran, yeni sezon yarışmacılarına meydan okudu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Turabi, yeni sezona çok iyi hazırlandığını belirterek "Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler" ifadelerini kullandı.