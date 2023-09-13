Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Turabi, rakiplerine meydan okudu
Survivor 2024 All Star kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran, yeni sezon yarışmacılarına meydan okudu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Turabi, yeni sezona çok iyi hazırlandığını belirterek "Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler" ifadelerini kullandı.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024'ün 7'nci yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu. Daha önce iki kez şampiyon olan Turabi, rakiplerine şimdiden meydan okudu. Yeni sezon için herkesin iyi hazırlanması gerektiğini söyleyen Turabi, "Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler" diyerek herkese meydan okudu.