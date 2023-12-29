Survivor All Star 2024'ten ilk fragman yayınlandı! Turabi ve Poyraz kavga ediyor

Kıran kıran mücadelenin yaşanacağı Survivor All Star 2024'ten merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Yarışma öncesi sosyal medya hesabından sık sık rakiplerine gözdağı veren Turabi, ilk oyunda Poyraz ile tartışıyor.

ACUN: HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN ASILACAK

1 Ocak'ta izleyici ile buluşacak olan yarışmanın açılışını yapan Acun Ilıcalı "SMS yok... Her koyun kendi bacağından asılacak. Kimleri suçlayamayacaksınız. İyiyseniz sonuna kadar gidebileceksiniz. Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor. Onu anca kendi başarısızlığı eleyecek. Orada da ne bahaneler duyacağız bilmiyorum ama..." diyor.

POYRAZ: EFENDİ OLACAKSIN, AĞLATACAĞIM SENİ

İlk dokunulmazlık oyununda ise Poyraz ve Turabi arasında gerginlik çıkıyor. Turabi'nin haftalardır yaptığı paylaşımları hatırlatan Poyraz "2 aydır bütün saygısızlıkları ve kışkırtmaları yapan bu adam. Şampiyonsan efendi olacaksın. Seni ağlatacağım" ifadelerini kullanıyor.

TURABİ, POYRAZ'IN ÜSTÜNE YÜRÜYOR

Öfkeden deliye dönen Turabi ise "Senin biberonunu getirdim. Emziğini... Konuşma lan. Efendiliği öğretecek son adamsın" diyerek Poyraz'a doğru koşmaya başladı. O anlarda da yarışmacılar araya girerek Turabi'yi engellemeye çalışıyor.

Yaşanan gerginlik sonrası konseyde konuşan Acun Ilıcalı özellikle Turabi'yi uyararak "Kırmızı alarm veriyorum Survivor'da" diyor.