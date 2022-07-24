Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafetine yorum yağdı: Altında bir şey yok gibi - Haberler

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafetine yorum yağdı: Altında bir şey yok gibi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Survivor programı sayesinde adını geniş kesimlere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu'nun tercih ettiği kıyafete yorum yağdı. Takipçileri, "Şort görünmüyor, altında bir şey yok" gibi yorumlarda bulundu.

Survivor'da yarışmalarının ardından ün kazanan birçok isim, günlük hayatlarıyla da takip ediliyor. O isimlerden biri de Survivor'un genç yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu.

ESTETİK AMELİYATI YAPTIRDI

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor sonrası geçirdiği burun estetiğiyle daha farklı bir görünüme kavuştu. Son zamanlarda tatilden verdiği bikinili pozlarıyla gündeme geldi.

SON POZUNA YORUM YAĞDI

Kalaycıoğlu en son, süper mini şortlu pozunu takipçileriyle paylaştı. O poza, "Şort yok gibi", "Muhteşemsin" yorumları geldi.

İşte Kalaycıoğlu'nun o pozu:

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafetine yorum yağdı: Altında bir şey yok gibi

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafetine yorum yağdı: Altında bir şey yok gibi

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafetine yorum yağdı: Altında bir şey yok gibi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Aleyna Kalaycıoğlu Magazin Haberler

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