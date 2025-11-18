Haberler

Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda
Güncelleme:
Survivor 2026 All Star kadrosu genişlemeye devam ediyor. Acun Ilıcalı, merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ın bu sezon Ünlüler takımında yer alacağını açıkladı. Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat ve Meryem Boz'dan sonra açıklanan bu yeni isim, izleyicilerde büyük heyecan yarattı.

  • Survivor 2026 All Star yarışmasının Ünlüler takımına Murat Arkın dahil oldu.
  • Murat Arkın, merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın oğludur.

Survivor 2026 All Star için geri sayım sürerken Acun Ilıcalı, kadroya katılan yeni ismi sosyal medya hesabından açıkladı. Ünlüler takımına, merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın dahil oldu.

Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

YEDİNCİ İSİM BELLİ OLDU

Survivor 2026 yarışması için heyecan her geçen gün artıyor. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, kadroya dahil olan ünlü isimleri peş peşe duyurmaya devam ediyor. Şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat ve Meryem Boz gibi tanınmış isimlerin yer aldığı Survivor 2026 All Star kadrosu, yeni bir ünlünün katılımıyla daha da büyüdü.

Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Ilıcalı, yarışmanın yedinci ünlüsünün Murat Arkın olduğunu açıkladı. Merhum usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın oğlu olan Murat Arkın, Survivor 2026'da Ünlüler takımında mücadele edecek. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Değerli Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum.."

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSpartakus:

boş bir faaliyet

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
