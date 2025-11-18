Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor 2026 All Star için geri sayım sürerken Acun Ilıcalı, kadroya katılan yeni ismi sosyal medya hesabından açıkladı. Ünlüler takımına, merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın dahil oldu.

YEDİNCİ İSİM BELLİ OLDU

Survivor 2026 yarışması için heyecan her geçen gün artıyor. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, kadroya dahil olan ünlü isimleri peş peşe duyurmaya devam ediyor. Şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat ve Meryem Boz gibi tanınmış isimlerin yer aldığı Survivor 2026 All Star kadrosu, yeni bir ünlünün katılımıyla daha da büyüdü.

Ilıcalı, yarışmanın yedinci ünlüsünün Murat Arkın olduğunu açıkladı. Merhum usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın oğlu olan Murat Arkın, Survivor 2026'da Ünlüler takımında mücadele edecek. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Değerli Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum.."