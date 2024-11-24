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Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu

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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Kadroda kimlerin yer alacağı henüz belirsizken, eski yarışmacılardan Berna Canbeldek, 2025 All Star- Gönüllüler sezonunda yer alacağını duyurdu.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'ın bu sezonki All- Star formatı için geri sayım süreci başladı.

Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu

İLK YARIŞMACI BELLİ OLDU

Kadro için elemeler sürerken eski kadın yarışmacılardan biri olan Berna Canbeldek, 2025 All Star- Gönüllüler sezonunda da yer alacağını açıkladı. Canbeldek, haberi sosyal medya hesabından "Survivor" diye yazarak duyurdu.

Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu

KADRO BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bu sezonun kadrosunda kimlerin yer alacağı henüz kesinlik kazanmamışken bazı eski yarışmacılar Survivor'a bir kez daha katılığ katılmayacaklarını açıklamıştı.

Acun Ilıcalı da henüz yarışmacılara ilişkin bir bilgi paylaşmış değil.

Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu
Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Milleti böyle programlarla uyutuyorlar

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

5. Gelişi artık kusacam

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Haber YorumlarıAlparslan Emen:

Kabak tadı verdi artık. Acun bu kafayı değiştir böyle gitmez bu işler.

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