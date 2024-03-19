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Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki dostluk tartışması

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Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki dostluk son dönemde gündeme geliyordu. İkilinin dostluğunu farklı yorumlayanlar da vardı. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de bu konuda iletişim ödülünde 'Aleyna'dan uzak dur' mesajı vermişti. Bu olaylardan kısa süre sonra adada dışlanan Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi. Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı 'Dostusun sen ne düşünüyorsun?' diye sordu. Yunus Emre'nin yanıtı ise duyanları şoke etti.

Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki dostluk son dönemde gündeme geliyordu. İkilinin dostluğunu farklı yorumlayanlar da vardı.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de bu konuda iletişim ödülünde "Aleyna'dan uzak dur" mesajı vermişti.

Bu olaylardan kısa süre sonra adada dışlanan Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi. Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı "Dostusun sen ne düşünüyorsun?" diye sordu.

Yunus Emre'nin yanıtı ise duyanları şoke etti. Yunus Emre "Vallahi Acun abi şaşırıyorum büyütülmemesi gereken şeyler bence çünkü biz bir Survivor diye program çekiyoruz ve burada hiçbirimiz hiçbirimizin akrabası değil ve en iyi arkadaşı da değil yani...

Burada bir yol geçiriyoruz beraber. Hani bu yolu birbirimiz için ne kadar kolaylaştırırsak oyun alanında ne kadar birlik olursak onun dışında çok bir şeye takılmazsa zaten sayılı günümüz var burada yani herkesi güçlü olmaya davet ediyorum Aleyna'yı da öyle bu kadar" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor 2024 Acun Ilıcalı Star Ünlüler Magazin Güncel Haberler

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