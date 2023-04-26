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Survivor 2023'te duygusal anlar! Aileleriyle buluşan yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu

Magazin Haberleri

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 81. bölümünden beklenen fragman yayınlandı. Ödül oyununda karşılarında ailelerini gören yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023, bu akşam 81. bölümüyle ekrana gelecek. Bölümün fragmanında ise duygu dolu anlar yaşanıyor.

AİLELERİYLE BULUŞUYORLAR

Acun Ilıcalı, sunduğu ödül oyunundan bahsederken yarışmacıların ailelerinin adaya geldiğini söylüyor. Ailelerini karşılarında gören yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor. Ünlüler takımından Barış karşısında annesini görünce hüngür hüngür ağlarken gönüllüler takımından Asena'nın kızı verdiği cevapla herkesi gülümsetiyor. Survivor 2023'ün heyecanla beklenen bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Survivor'da bu hafta oynanan 4 dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetti. Böylece haftanın eleme adayları Asena, Cansu, Ertuğ, Aziz ve Halil oldu.

Survivor 2023'te duygusal anlar! Aileleriyle buluşan yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu

Survivor 2023'te duygusal anlar! Aileleriyle buluşan yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu

Survivor 2023'te duygusal anlar! Aileleriyle buluşan yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu

Survivor 2023'te duygusal anlar! Aileleriyle buluşan yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Acun Ilıcalı Magazin Haberler

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