Survivor 2023'e veda eden yarışmacı Çağla oldu

TV8 ekranlarının büyük bir heyecanla izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada Aziz, Asena, Çağla, Fatih ve Elanur arasında eleme heyecanı yaşandı.

"BENİM HİKAYEMİN BURADA DEĞİL, TÜRKİYE'DE DEVAM ETMESİ GEREKİYOR"

Nefes kesen anların yaşandığı Survivor 2023'te izleyicilerden en düşük SMS'i alarak yarışmaya veda eden isim ünlüler takımından Çağla oldu. Survivor adasına veda eden Çağla, veda konuşmasında "Gerçekten ne diyeceğimi ne hissedeceğimi bilmiyorum. Üzgünüm, bu şekilde olduğu için. Yani benim için her şey yeni başlamıştı. Hafta başında öyle hissediyordum. Ama vardır bunda da bir hayır diyorum. Çünkü çok ciddi bir şey atlattım. Demek ki benim Türkiye gitmem, ailemin yanında olmam gerekiyormuş. Kimseye kırgın dargın değilim. Canları sağ olsun. Benim hikayemin burada değil Türkiye'de devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜLER ÖDÜL OYUNUNU KAZANDI

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde bir de ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki takım sosisli sandviçi kazanmak için mücadele etti. Kadınlar yarışının kazananı ünlüler, erkekler oyununun kazananı da gönüllüler oldu.En iyiler turuna kalan oyunu 3-1'lik skorla gönüllüler kazandı.