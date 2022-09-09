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Kraliçe'nin ölümünü alkollü içecekle kutlayan spikerin sevinç sözleri İngilizleri ayağa kaldıracak

Magazin Haberleri

Arjantinli şov programı sunucusu Santiago Cuneo'nun, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümünü "Yaşlı kadın öldü. İyi haber" deyip alkollü içecekle kutlaması büyük tepkilere sebep oldu.

İngiltere tarihinin en önemli isimlerinin başında gelen Kraliçe İkinci Elizabeth, 96 yaşında Balmoral'da hayatını kaybetti. Elizabeth'in ölümü dünya gündemini derinden sarsarken, Arjantinli şov programı sunucusu Santiago Cuneo'nun yaptığı hareket tepki çekti.

AİLE ÜYELERİ HAKKINDA DA İLERİ GERİ KONUŞTU

Santiago Cuneo'nun Kraliçe Elizabeth'in ölümünü "İyi haber" deyip alkollü içecekle kutladı. Twitter'da yayınlanan videonun ardından Cuneo' nun Kraliyet ailesi üyeleri hakkında hakarete varacak sözler sarf etti.

Sunucu Kraliçe Elizabeth'in ölüm haberini alkolle kutladı! Sözleri ülkeyi ayaklandırdı

"YAŞLI KADIN ÖLDÜ VE CEHENNEME GİTTİ"

Tüm dünyanın gündemine oturan ölüm haberini keyifle sunan sunucunun, "Yaşlı kadın öldü ve cehenneme gitti. Bu bizim için sonsuz bir mutluluk demek" sözleri Kraliyet hayranlarını kızdırdı.

Sunucu Kraliçe Elizabeth'in ölüm haberini alkolle kutladı! Sözleri ülkeyi ayaklandırdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kraliçe 2. Elizabeth Arjantin Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

Halit Kılıç:

Kraliyet hayranlığı da nedir? Takım tutar gibi. Şu insanların kafası ne kadar güzel; kendilerine faydası olmayan şeylere hayran olurlar hemen.

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Gürkan SARIALİOĞLU:

CANI CEHENNEME, SANMAYIN Kİ CHARLES ÖLÜNCE ÜZÜLÜCEZ ONUN DA CANI CEHENNEME. TOPUNUN CANI CEHENNEME.

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Halit:

arjantini falkland savaşında yenmişti tabiki sevinecek

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