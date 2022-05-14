İrem Derici konserinde kavga çıktı, bariyerler havada uçuştu - Haberler

Pop müzik sanatçısı İrem Derici, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde sahne aldı. Konser sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BARİYERLERİ YERİNDEN ÇIKARIP FIRLATTILAR

Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartarak, karşı taraftakilere fırlattı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi. Sahneden kavgayı gören İrem Derici, "Yapmayın çocuklar" şeklinde kavga eden grubu uyardı. Kavganın uzaması üzerine İrem Derici'nin sahneden indiği ve konserin yarıda kaldığı öğrenildi. Yaşanan kavga ise cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

"ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜM"

Sosyal medya hesabından konser anına ilişkin görüntü paylaşan İrem Derici, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Derici, "Çok çok üzgünüm. Bu kadar büyülü bir enerjiyle başlayan, inanılmaz geçen bir konser, iki grubun birbirine girmesiyle korkunç bir hal aldı. En az Sultangazi halkı da benim kadar üzgün ve olanlardan bir haber. Tek dileğim herkesin sağ salim evine ulaşmış olması. En yakın zamanda canım ciğerim Sultangazim ile tekrar bir araya gelmek için gün sayıyorum. Lütfen kendinize dikkat edin" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Magazin