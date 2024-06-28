Şükrü Özyıldız, Esas Oğlan dizisinin kadrosuna dahil oldu

Son olarak Ruhun Duymaz ve Aşk Taktikleri dizilerinde rol alan yetenekli oyuncu Şükrü Özyıldız, Şenol Sönmez'in yönetmenliğiyle Gain'de yayınlanacak Esas Oğlan dizisiyle el sıkıştı.

8 BÖLÜM ÇEKİLECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özyıldız, Hadise'nin Ceren rolü, Seda Bakan'ın Selma rolüne hayat vereceği dizide Selma'nın partneri olarak boy gösterecek. Dizide Hadise'nin partnerini de ilhan Şen oynayacak. Gain'de yayınlanacak Esas Oğlan dizisinin çekimleri, Temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak. Romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek.

Şükrü Özyıldız, yakın zamanda Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri filmlerinde ve NOW TV'de yayınlanan Ruhun Duymaz dizisinde oynamıştı.