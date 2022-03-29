Sude'nin 'Umarım dışarıda hala aynı durumdadır' göndermesine sevgilisi Mert Öcal'dan cevap

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star'da birleşme partisi heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar parti için hazırlandı. Şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar, önce güzel bir yemek yedi sonra da şarkı yarışması için birer birer sahneye çıktı.

"MERT'E MESAJIN VARSA SENİ TUTMAYALIM"

Ünlüler takımında elenen Mert Öcal ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren gönüllüler takımından Sude, Sezen Aksu'nun Kaçın Kurası şarkısını söyledi. Sude'nin performansını yorumlayan Barış, "Provalarda güzel şarkı seçmişsin Bana birini çok andırıyor dedim. Boyuna da posuna da bin maşallah derken, keşke burada olsaydı dedim. O da 'Umarım gelir' dedi" ifadelerini kullandı. Araya giren sunucu Murat Ceylan ise "Mesajın varsa tutmayalım seni" dedi.

SUDE'NİN GÖNDERMESİNE MERT'TEN CEVAP

Gülümseyerek cevap veren Sude, "Umarım dışarıda hala aynı durumdadır" diyerek sevgilisi Mert'e gönderme yaptı. Sude'nin bu olay göndermesine Mert Öcal'dan cevap gecikmedi. Twitter hesabından paylaşım yapan Öcal, "Aynı durumdayım" yazarak kalpli gülücük emojisi koydu.

Mert ve Sude