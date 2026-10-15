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Stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir kurtarıldı, Murat Boz tahliye edilmeyi bekliyor

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İstanbul’daki sağanakta aynı stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir kurtarılırken, Murat Boz’un tahliye bekleyişi sürüyor.

İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Ayazağa’daki bir stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir kurtarıldı. Aynı bölgede yüzlerce çalışanla birlikte yardım isteyen Murat Boz’un ise tahliye bekleyişi sürüyor.

İstanbul’da şiddetli yağışın ardından Ayazağa’daki Phoenix Stüdyoları ve çevresini su bastı. Elektriklerin kesildiği bölgede mahsur kalan Murat Boz ve Demet Özdemir, sosyal medya hesaplarından yetkililere yardım çağrısında bulundu.

“YÜZLERCE ÇALIŞANLA MAHSUR KALDIK”

Bulunduğu yerden canlı yayın açan Murat Boz, su seviyesinin yükseldiğini ve araçların sürüklendiğini belirterek, “Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Demet Özdemir de bulunduğu binada suyun yükseldiğini belirterek yardım istedi. Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu Özdemir kurtarılırken, Murat Boz henüz tahliye edilmedi. Şarkıcının bekleyişi sürüyor.

Ekim Devrim Manduz
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