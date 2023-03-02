Stil İkonu'nda ortalık karıştı! Hakan Akkaya ile tartışan Hande Sarıoğlu yarışmadan ayrıldı
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YouTube'da yayınlanmaya başlayan Stil İkonu yarışmasının jüri üyesi Hakan Akkaya ile sunucusu Hande Sarıoğlu arasında tartışma çıktı. Gerginliğin ardından yarışmanın 5. bölümü sunucusuz yayınlanırken Sarıoğlu projeden çekildi.
Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın jüri olduğu Stil İkonu yarışması, YouTube'da yayınlanmaya başladı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yarışmada Hakan Akkaya ile sunucu Hande Sarıoğlu da gerildi.
ÇEKİMLERE SUNUCUSUZ DEVAM ETTİLER
Temiz Magazin'de yer alan habere göre, Hande Sarıoğlu ve Hakan Akkaya arasında ilk günden beri yaşanan anlaşmazlık 5. bölüm çekimi öncesi gerginliğe ve tartışmaya dönüştü, 5. bölüm çekimlerine sunucusuz devam edildi. Yarışmada sunucu değişikliğine gidilmezken jüri kadrosuna Ivana Sert getirildi. Hakan Akkaya ve Hande Sarıoğlu'ndan kavga haberlerine henüz bir açıklama gelmedi.