Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stil İkonu'nda ortalık karıştı! Hakan Akkaya ile tartışan Hande Sarıoğlu yarışmadan ayrıldı

Magazin Haberleri

YouTube'da yayınlanmaya başlayan Stil İkonu yarışmasının jüri üyesi Hakan Akkaya ile sunucusu Hande Sarıoğlu arasında tartışma çıktı. Gerginliğin ardından yarışmanın 5. bölümü sunucusuz yayınlanırken Sarıoğlu projeden çekildi.

Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın jüri olduğu Stil İkonu yarışması, YouTube'da yayınlanmaya başladı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yarışmada Hakan Akkaya ile sunucu Hande Sarıoğlu da gerildi.

ÇEKİMLERE SUNUCUSUZ DEVAM ETTİLER

Temiz Magazin'de yer alan habere göre, Hande Sarıoğlu ve Hakan Akkaya arasında ilk günden beri yaşanan anlaşmazlık 5. bölüm çekimi öncesi gerginliğe ve tartışmaya dönüştü, 5. bölüm çekimlerine sunucusuz devam edildi. Yarışmada sunucu değişikliğine gidilmezken jüri kadrosuna Ivana Sert getirildi. Hakan Akkaya ve Hande Sarıoğlu'ndan kavga haberlerine henüz bir açıklama gelmedi.

Stil İkonu'nda ortalık karıştı! Hakan Akkaya ile tartışan Hande Sarıoğlu yarışmadan ayrıldı

Stil İkonu'nda ortalık karıştı! Hakan Akkaya ile tartışan Hande Sarıoğlu yarışmadan ayrıldı

Stil İkonu'nda ortalık karıştı! Hakan Akkaya ile tartışan Hande Sarıoğlu yarışmadan ayrıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Hande Sarıoğlu Hakan Akkaya Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title