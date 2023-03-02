Stil İkonu'nda ortalık karıştı! Hakan Akkaya ile tartışan Hande Sarıoğlu yarışmadan ayrıldı

Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın jüri olduğu Stil İkonu yarışması, YouTube'da yayınlanmaya başladı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yarışmada Hakan Akkaya ile sunucu Hande Sarıoğlu da gerildi.

ÇEKİMLERE SUNUCUSUZ DEVAM ETTİLER

Temiz Magazin'de yer alan habere göre, Hande Sarıoğlu ve Hakan Akkaya arasında ilk günden beri yaşanan anlaşmazlık 5. bölüm çekimi öncesi gerginliğe ve tartışmaya dönüştü, 5. bölüm çekimlerine sunucusuz devam edildi. Yarışmada sunucu değişikliğine gidilmezken jüri kadrosuna Ivana Sert getirildi. Hakan Akkaya ve Hande Sarıoğlu'ndan kavga haberlerine henüz bir açıklama gelmedi.