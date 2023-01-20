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Sosyal medyayı sallayan Tarkan iddiası! Reynmen'in hayali gerçek mi oluyor?

Magazin Haberleri

Megastar Tarkan'ın DMC'ye transfer olan Reynmen ile düet yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Reynmen'in önümüzdeki dönemde projeyle ilgili çalışmalara başlayacağı ileri sürüldü. Reynmen'in sadece Tarkan'ı takip etmesi ise iddiaları güçlendiriyor.

Daha önce Müzeyyen Senar, Nazan Öncel, Sibel Can ve Kibariye gibi güçlü seslerde muhteşem düetlere imza atan Tarkan'ın, şarkılarıyla son dönemin yükselen isimlerinden olan Reynmen'le bir düete imza atacağı iddia edildi.

DÜET YAPMAK İSTİYORDU

Pop Bizde sayfasının özel haberine göre geçen yıl Türkiye'de en çok düet yapmak istediği ismin Tarkan olduğunu açıklayan Reynmen'in bu projeyle ilgili önümüzdeki aylarda hareketi geçeceği kulislerde konuşuluyor.

Sosyal medyayı sallayan Tarkan iddiası! Reynmen'in hayali gerçek mi oluyor?

SADECE TARKAN'I TAKİP EDİYOR

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından takip ettiği herkesi silen Reynmen'in Bu haberlerin ardındanTarkan'ı takip etmeye başlaması iddiaları güçlendirdi.

Sosyal medyayı sallayan Tarkan iddiası! Reynmen'in hayali gerçek mi oluyor?

Sosyal medyayı sallayan Tarkan iddiası! Reynmen'in hayali gerçek mi oluyor?

Sosyal medyayı sallayan Tarkan iddiası! Reynmen'in hayali gerçek mi oluyor?

Sosyal medyayı sallayan Tarkan iddiası! Reynmen'in hayali gerçek mi oluyor?

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Reynmen Tarkan Magazin Haberler

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