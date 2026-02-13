Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un yaptığı yoga paylaşımının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir akım ortaya çıktı. "Eş değiştirmeli yoga" başlığıyla paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Söz konusu paylaşımlar sosyal medyada büyük tepki çeken. Gönderilerin altına "Daha neler göreceğiz acaba?", "Her gün yeni bir skandala uyanıyoruz", "Bunun bir mantığı var mı?", "İnsanoğlu nereye gidiyor böyle" şeklinde yorumlar yapıldı.

PINAR ALTUĞ ELEŞTİRİLERE BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, bir takipçisinin "Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?" sorusuna "Neye ya da nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Tabii ki fikir, zikir meselesi... Gerçekten çok enteresansınız" karşılığını vermişti.