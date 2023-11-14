Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan, suç gelirlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alındı

Yıllar önce katıldıkları moda yarışmalarıyla ünlenen ve sonrasında paylaşımlarıyla fenomen olan Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, suç gelirlerinin aklanması kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Candan kardeşlere yapılan operasyonda Hacı İsrafil S. isimli bir kişi de gözaltına alındı.

GİZLİ KASA OLDUKLARI İDDİASI

Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları iddia ediliyordu. Yarışmada ünlenen kardeşlerden Nihal Candan'ın kendisine ait bir güzellik merkezi bulunuyor.

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