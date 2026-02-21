Haberler

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilyalı 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Dias, geçirdiği estetik operasyonun ardından iyileşme sürecindeyken nefes darlığı yaşamaya başladı ve akciğer embolisinden hayatını kaybetti.

  • Brezilyalı sosyal medya fenomeni Bianca Dias, estetik operasyon sonrası komplikasyonlar nedeniyle 27 yaşında öldü.
  • Dias, estetik operasyon sonrası iyileşme sürecinde akciğer embolisi geçirdi.
  • Dias hastaneye kaldırıldığında hayatta değildi.

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Bianca Dias, geçirdiği estetik operasyonun ardından yaşanan komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki fenomenin ani ölümü takipçilerini yasa boğdu.

AKCİĞER EMBOLİSİ GEÇİRDİ

TMZ'nin haberine göre Dias, Sao Paulo yakınlarındaki ailesinin evinde ameliyat sonrası iyileşme sürecindeyken nefes darlığı yaşamaya başladı. Genç fenomenin, büyük estetik operasyonlarla ilişkilendirilen risklerden biri olan akciğer embolisi geçirdiği belirtildi.

Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Dias'ı doktorlar kurtaramadı.

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

"HASTANEYE VARDIĞINDA HAYATTA DEĞİLDİ"

Influencer'ın yakın arkadaşı Giovanna Borges, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi doğruladı. Borges, Dias'ın ölümünden önce akciğer embolisi geçirdiğini ve iki kez nöbet yaşadığını açıkladı.

Borges paylaşımında, "Bia ameliyat oldu ve evde iyileşme sürecindeyken akciğerinde pıhtı oluştu. İki nöbet geçirdi ve hastaneye vardığında artık hayatta değildi" ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Şartlar belli yapacak bişi yok. Üzülmedim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı

Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı! Kilitlerin atılma nedeni tuhaf
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Ali Yerlikaya'nın 'bilgi sızdırdığı' iddia edilen danışmanından açıklama var

Yerlikaya'nın bilgi sızdırdığı iddia edilen danışmanından açıklama var
65 yaşa müjde! Doğal gaz yönetmeliği sil baştan değişti

65 yaşa müjde! Doğal gaz yönetmeliği sil baştan değişti
Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı

Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı! Kilitlerin atılma nedeni tuhaf
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var

Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var