Sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın otomobili seyir halindeyken alev aldı Magazin Haberleri Sosyal medya fenomeni Harun Taştan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olduğu sırada yanmaya başladı. Taştan'ın hemen emniyet şeridine çektiği araç, kısa sürede alev topuna döndü. Beykoz ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde dün gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın kullandığı ve içinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden Taştan aracını emniyet şeridine çekti. ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ Taştan ve arkadaşları otomobilden inerken araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Harun Taştan Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin Marmara Tragger 3. Sayfa Magazin Haberler

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