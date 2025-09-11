Haberler

Soruşturma sonrası Manifest, Türkiye turnesini iptal ettiğini açıkladı

Soruşturma sonrası Manifest, Türkiye turnesini iptal ettiğini açıkladı
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da verdikleri konser sonrası haklarında soruşturma açılan Manifest grubunun üyeleri, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından grup, sosyal medya hesabından Türkiye turnesini iptal ettiğini duyurarak bilet iadesi için satış kanallarına yönlendirme yaptı.

6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş Küçükçiftlik Park'ta sahne alan Manifest grubu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, konser sırasında toplumun ortak ahlak, edep ve haya anlayışına aykırı davranışlar sergilendiği belirtildi. Bu tür davranışların özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği ve kültürel değerlerin zedelenmesine neden olabileceği kaydedildi. Manifest grubu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından grup, Türkiye turnesini iptal ettiklerini duyurdu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan grup üyeleri, ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KONSERLER PEŞ PEŞE İPTAL EDİLDİ

Yaşananların ardından grubun sahne alacağı konserler iptal edilmeye başladı. 20 Eylül'de Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek konserin iptal edildiği ve etkinlik sayfasının kaldırıldığı görüldü. Ayrıca 14 Ekim'de Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu'nda yapılması planlanan konserin de iptal edildiği öğrenildi.

TÜRKİYE TURNESİ İPTAL EDİLDİ

Son olarak Manifest Müzik Grubu, resmi Instagram hesabından yaptığı duyuruda, "Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarından yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

