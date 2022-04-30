Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Kadir Kök, 83 yaşında hayatını kaybetti - Haberler

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Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Kadir Kök, 83 yaşında hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Magazin
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Türk Sineması'nın emektar oyuncularından Kadir Kök, 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Cüneyt Arkın, mesajıyla yürek burktu.

Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Cüneyt Arkın duyurdu.

"İÇİMDEN BİR PARÇA KOPTU"

Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Arkın, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Kadir Kök, 83 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Kadir Kök, 83 yaşında hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Magazin

Türk Sineması, Cüneyt Arkın, Kadir Kök, Vefat, Magazin, Haberler

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