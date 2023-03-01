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Son Dakika: İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi

Magazin Haberleri

Son dakika: İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Ataşehir'de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen Çolakoğlu'nun yargılandığı davada, dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmişti. Bugün görülen davada savcı mütalaasını açıkladı.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı, Gülşen Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

Son Dakika: İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, 'müşteki' olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Son Dakika: İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi

Son Dakika: İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Gülşen Magazin Haberler Son Dakika

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