Kenan Doğulu konserinde polisten organizatörlere telif baskını - Haberler

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Kenan Doğulu konserinde polisten organizatörlere telif baskını

İstanbul Sarıyer'de konser veren Kenan Doğulu'nun konserinde ilginç anlar yaşandı. Konsere gelenler şarkılar eşliğinde eğlenirken konser polislerin gelmesiyle yarıda kesildi. Polis, organizatöre telif baskını yaptı.

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Türk pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, Sarıyer'de alışveriş merkezinde hayranlarının karşısına çıktı. Kenan Doğulu'nun konserinde ise ilginç bir de gelişme yaşandı.

MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya, polis eşliğinde konser alanına geldi. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmaksızın canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile organizatörlere baskın yaptı. MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit yaptı.

Kenan Doğulu konserinde polisten organizatörlere telif baskını

Avukat Umay Neva Kaya, "Burada mahkeme kararı ile tespit gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Bu gerçekleştireceğimiz etkinliğin sanatçı ve müzisyenlerle hiçbir ilgisi yoktur. Bizim burada asıl muhatabımız bu organizasyonu gerçekleştiren organizasyon şirketidir" dedi.

Kenan Doğulu konserinde polisten organizatörlere telif baskını

Tespitler yapıldıktan sonra polis konser alanından ayrıldı. Kenan Doğulu sahneye çıkarak şarkılarını söyledi

Kenan Doğulu konserinde polisten organizatörlere telif baskını

Demirören Haber Ajansı / Magazin

Kenan Doğulu Sarıyer Magazin Haberler

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