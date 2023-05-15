Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son bölümü yayınlanmayan Yalı Çapkını, yarın akşam ekrana gelecek

Magazin Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanmayan Yalı Çapkını dizisinin hayranlarına güzel haber geldi. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında Yalı Çapkını'nın yarın akşam yeni bölümüyle ekrana geleceğinin müjdesi verildi.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 12 Mayıs Cuma akşamki bölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı iptal edilmişti. Yeni bölüme dakikalar kala iptal edilen dizinin hayranlarına güzel haber geldi.

YENİ BÖLÜM GELİYOR

Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yarın yayınlanabileceği söylendi. Hesaptan yapılan ankette "Yarın yeni bölüm yayınlansın diyenler?" ifadelerine yer verildi. Anket kısa sürede yüzde 73 oranla olumlu yanıt alırken Twitter'da trend listesine girdi.

Son bölümü yayınlanmayan Yalı Çapkını, yarın akşam ekrana gelebilir

Son bölümü yayınlanmayan Yalı Çapkını, yarın akşam ekrana gelebilir

Son bölümü yayınlanmayan Yalı Çapkını, yarın akşam ekrana gelebilir

Son bölümü yayınlanmayan Yalı Çapkını, yarın akşam ekrana gelebilir

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Yalı Çapkını Star Tv Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title