Ünlü Şef Somer Sivrioğlu'ndan eski eşiyle ilgili bomba itiraf: Bizi aç bırakırdı

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu hakkında bomba bir itirafta bulundu. Sivrioğlu, "İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır" dedi.

Özel yaşantısı ve 'MasterChef Türkiye' yemek yarışmasıyla gündemden düşmeyen şef Somer Sivrioğlu, katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"İYİ BİR AŞÇI DEĞİLİM AMA İYİ BİR ŞEFİM"

Ünlü şef, "Kendimi yemek pişirme konusunda yetenekli görmüyorum! Ben o formasyondan gelmedim, işletmeci ailenin çocuğuydum, işletmesini biliyorum. Annem bu işi biliyor, ben öğrenerek kendimi geliştirdim. İyi bir aşçı değilim, ama iyi bir şef olduğumu söylüyorum" dedi.

"ESKİ EŞİM YEMEK YAPMAYI BİLMEZDİ, AÇ KALIRDIK"

Sivrioğlu, "İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır" itirafında bulundu.